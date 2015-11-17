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    Милнер: «Я все еще учусь»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о том, что надеется научиться чему-то новому, работая под руководством Юргена Клоппа.

    «Учиться можно всегда: хоть в 16 или 17 лет, хоть в 35 или 29. Таков футбол, и даже тренер всегда будет учиться. Очевидно, что Клопп пришел к нам с новыми идеями, новыми методиками тренировок и другими подобными вещами, и это хорошо как для меня, так и для молодых игроков. Надеюсь, что смогу помочь молодым, но и сам я все еще учусь. Все тренеры разные, и я обучаюсь той игре, которую хочет Клопп», – говорит Милнер.

    Источник: Skysports

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    17.11.2015 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 17 ноября 2015, 19:49

      Как же здорово, что пришел Джеймс.

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