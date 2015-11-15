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    Роналду: «Я хочу выиграть пятую «Золотую бутсу» и шестую»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что хочет выиграть еще несколько «Золотых бутс».

    «Я никогда не думал, что выиграю четыре "Золотых бутсы". Одну или две, но не четыре. Но существует последовательность событий, которая подталкивает вас к новым целям.

    Сейчас есть много хороших игроков – Руни, Агуэро, Левандовски, Неймар. Бензема также в хорошей форме. Опять же, Луис Суарес. Но я хочу продолжать побеждать. Посмотрим, как завершится этот сезон.

    Я всегда хочу большего. Я хочу получить пятую "Золотую бутсу", шестую… «Реал» всегда должен выигрывать титулы, и этот год ничем не отличается от предыдущих», - заявил Роналду.

    Источник: Worldsoccer

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    15.11.2015 20:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 16 ноября 2015, 00:45

      хотелку закрути в узелок. И иди на поле бегать! трепло...

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 16 ноября 2015, 00:12

      Не судbба братан

      1
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      Рейтинг: +10

      Rahim1988 16 ноября 2015, 00:11

      Месси Роналду ну или Роналду Месси... Они оба, уже... великие футболисты 21 ого века. И не правильно их сравнивать. Глооооор

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 15 ноября 2015, 21:37

      ну вот и хоти дальше, а получит их Месси)непонятно за что ты их вообще получал!наверное за то,что обещал не приехать на церемонию вручения и организаторы решили тебе его отдать чтобы не разрыдался как девка,однако ты,все равно, слезами все залил.Хотя тебе скорее всего просто гель для волос в глаза попал...

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      Рейтинг: +10

      Rahim1988 > Недовольный 16 ноября 2015, 00:09

      котакты жеме

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