Гилерме: «Фернандес усилил бы сборную России»

Вообще за сборные топовых стран не играют легионеры. Никого не натурализовали, все были гражданами своих стран, хоть и не были носителями титульной нации. Тот же Балотелли, например. Он родился и вырос в Италии, его не натурализовали как, например, Маркоса Пицелли в сборной Армении
Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о том, кто из легионеров РФПЛ мог бы получить российский паспорт и усилить национальную сборную. Ранее министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что подобная возможность рассматривается.
- Слышали о словах министра?
- Пока нет, но хорошо, что в России так рассуждают.
- Можете предположить, кто бы усилил сборную?
- Возможно, Марио Фернандес. Это один из самых сильных легионеров в России. Он будет очень полезен сборной на своей позиции.