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    Гилерме: «Фернандес усилил бы сборную России»

    Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о том, кто из легионеров РФПЛ мог бы получить российский паспорт и усилить национальную сборную. Ранее министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что подобная возможность рассматривается.

    - Слышали о словах министра?

    - Пока нет, но хорошо, что в России так рассуждают.

    - Можете предположить, кто бы усилил сборную?

    - Возможно, Марио Фернандес. Это один из самых сильных легионеров в России. Он будет очень полезен сборной на своей позиции.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 18:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +167

      астраханец 16 ноября 2015, 02:43

      Вообще за сборные топовых стран не играют легионеры. Никого не натурализовали, все были гражданами своих стран, хоть и не были носителями титульной нации. Тот же Балотелли, например. Он родился и вырос в Италии, его не натурализовали как, например, Маркоса Пицелли в сборной Армении

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      Рейтинг: +167

      астраханец > астраханец 16 ноября 2015, 02:44

      Хотя поправка, Бало родился не в Италии, но вырос то он там

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > астраханец 16 ноября 2015, 13:18

      И типа половина сборных Германии, Франции, Англии не состоят на половину из негров? Кто это? Коренные европейцы? Легионеры чистой воды.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FKulagin 16 ноября 2015, 13:51

      Ты хоть прочитал, что написано? Или наугад просто пи*данул?

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > FCBarcelona1713 16 ноября 2015, 15:11

      Марио Фернандес вырос в России, Гильермо так же. Речь об этих футболистах. В чем они не подробны тем неграм, что играют за европейские сборные?

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > FCBarcelona1713 16 ноября 2015, 15:12

      *Не подобны

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FKulagin 16 ноября 2015, 21:51

      Не неси чушь. Фернандес приехал в Россию три года назад, а про Гилерме никто и не говорит нигде. Да и не про кого конкретного речи не было. А тем более в этом комменте.

      Где тут говорится, что кому-то запрещается из иностранцев играть за сборную, получив паспорт? Херню лепишь какую-то, успокойся.

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      Рейтинг: +167

      астраханец > FKulagin 17 ноября 2015, 14:22

      Млять. Ты знаешь что так натурализация???? Так вот у немцев нет натурализованных, у них все с паспортами Германии еще с детства

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > астраханец 18 ноября 2015, 02:00

      И в чем разница то? Ну приехали не они, а их родители!
      Мало кто ехал в Россию в 90-2000 годы. Сейчас ситуация меняется, уже многим выдали паспорт, и продолжают ехать. Если дети того же Гильермо, или Фернандеса будут играть с нашими паспортами - это норм? Так и подумай, в чем разница???

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > FCBarcelona1713 18 ноября 2015, 02:01

      Про Гильермо не говорили? А ничего, что он уже почти год паспорт получает?

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FKulagin 18 ноября 2015, 21:57

      При чем здесь Гилерме вообще? Речи про то, что он собрался в сборную нет, с чего ты вообще про него тут начал разговоры? Хуйню несешь откровенную.

      Объясню тебе еще раз, если до тебя так туго доходит: какого бы происхождения не были эти самые "негры", о которых ты тут вопишь, и остальные игроки, в топовых сборных они выросли в стране, за которую выступают. Жили там с детства, воспитывались в этой стране и имеют полное право за нее выступать, и ни в коем разе не считаться легионером. А если какой-нибудь "классный игрок" приезжает в страну, играет несколько лет в местном чемпионате и собирается получить гражданство и место в сборной этой страны - это неприемлемо, это легионер.

      Как я уже и говорил, пусть хотя бы, минимум, лет пять в стране проживут, а лучше больше, прежде чем гражданство получать, а тем более защищать страну в сборной команде. И язык выучить нужно.

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > FCBarcelona1713 19 ноября 2015, 14:26

      Твои комментарии даже читать не хочется. У тебя жизнь вообще личная есть? Псевдо-эксперт. Культура так и прёт из тебя. Заткнись, Убогий

      -1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FKulagin 19 ноября 2015, 20:16

      Эм. Ясно. Аргументы закончились, посыпались оскорбления. В следующий раз, когда захочешь еще какую-нибудь чушь снести, подготовься лучше.

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > FCBarcelona1713 5 декабря 2015, 11:09

      Всё по делу. Зачёт.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 ноября 2015, 22:20

      Пусть играют - пожалуйста. Но условие должно быть - хотя бы лет 5, а лучше больше, прожитых в России. Неважно, славяне или нет, они не могут считаться русскими только потому, что у них паспорт.

      Вот, к примеру, таких игроков, как Ломбертс, Данни (первые, кто в голову приходят), я бы назвал русскими, своими. Хоть они и останутся при своей родине, но вот игроков вроде них, проживших в России много лет, знающих язык, все бы, думаю, приняли, как часть нашей сборной, нашей страны. А вот такой игрок, как Фернандес, упомянутый в статье, сборной не нужен. Он не наш.

      Многие говорят про сборную Германии, где турки, поляки и т.д., но они с детства немцы. Они жили в Германии, говорили на немецком, даже становились футболистами в Германии - это немцы, а их происхождение - неважно.

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      Рейтинг: +167

      астраханец > FCBarcelona1713 16 ноября 2015, 02:13

      Все сказанное тобой верно, но Маринато, наверное, назвал Фернандеса из других соображений. В смысле кто бы мог подойти из имеющихся в чемпионате сейчас, без учета кто говорит и сколько играет, но с учетом того кто заигран за свою сборную, а кто нет. Хотя Фернандес заигран и вроде бы приглашают иногда играть за неё.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > астраханец 16 ноября 2015, 02:29

      Да я не конкретно в ответ на статью написал. Просто в общем по теме, стоит ли вообще заигрывать иностранцев, получивших российский паспорт. А Фернандеса просто в пример привел, как и Нико с Данни.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > FCBarcelona1713 16 ноября 2015, 02:40

      На данный момент именно нужных иностранцев нет. Честно говоря, нашему футболу они вообще не нужны, ибо это один из шагов в пропасть. На иностранцев нужны в скором будут деньги и немалые, а РФС как мы видим не умеет зарабатывать

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      Рейтинг: +44

      Wityazz 15 ноября 2015, 19:55

      Мне смешны те кто рассуждают, что за сборную должны играть только славяне. Вспомним Виктора Ана, а Холден который нам подарил победу в баскетболе. Все были довольны когда он на последних секундах опустил Испанцев! Пусть играют, но они должны быть действительно сильней Российских игроков. Вандерсон, Фернандес , Мельгарехо.

      -2
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      Рейтинг: +487

      КаДеС > Wityazz 15 ноября 2015, 21:15

      А потом придём к тому что за Россию будут играть иностранцы. Так зачем нам своя сборная? Вон можно тогда за испанцев болеть. Кстати, за сборную нашу играет Самедов, а он не славянин.

      -1
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      Рейтинг: +44

      Wityazz > КаДеС 15 ноября 2015, 21:36

      Тогда не нойте, что у нас играют одни кривоногие и не умелые!!! Германия половина состава турки, В Австрии африканцы и балканцы, Швейцария также, Франция вообще одни африканцы.

      -1
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      Рейтинг: +201

      regbiN > КаДеС 15 ноября 2015, 21:36

      и дзагоев не славянин это не о чем не говорит , если он родился в России, мы вроде бы многонациональная страна. А легионеры это совсем другое

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      Рейтинг: +201

      regbiN > Wityazz 15 ноября 2015, 21:38

      но они то родились в этой стране и воспитывались там

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > regbiN 5 декабря 2015, 11:04

      Я знаю, если б ты был внимателен, то понял бы что моё замечание по Самедову относиться к одной из частей выше написанного комментария. Потому очень не кстати твоё обращение.

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > regbiN 5 декабря 2015, 11:06

      Чтоб тебе понятно было поясню: я сказал о том что не важно славянин ты или нет, главное чтоб ты родился тут, ведь тогда у тебя будет, скажем так, русская культуризация.)

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > Wityazz 5 декабря 2015, 11:14

      Во первых не ною, потому что в отличии от многих любителей футбола рассуждаю здраво. А не как некоторые: "у нас нет нормальных футболистов". И считают кокого-нибудь посредственного иностранца лучше посредственного россиянина. Это ещё осадки американской пропаганды. Когда считают что за кардоном всё лучше. Да я лучше буду болеть за сборную наших, чем за сборную псевдонаших, пусть показывающих результат получше.

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      Рейтинг: +487

      КаДеС > КаДеС 6 декабря 2015, 11:59

      Поправка: Вместо "и считаю" должен был написать "и не считаю"

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 15 ноября 2015, 19:53

      только есть одна проблема
      Фернандес уже заигран за сборную Бразилии

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