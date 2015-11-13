Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Якунин: «Не знаю, останусь ли в исполкоме РФС, это будет зависеть от Мутко»

    Бывший глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин сообщил, что его будущее в исполкоме РФС будет зависеть от решения и политики, которую будет проводить министр спорта РФ и глава организации Виталий Мутко. Нынешний глава РЖД Олег Белозеров уже дал понять, что не собирается вступать в исполком РФС.

    «Состою в исполкоме РФС до сих пор. Пока не решил, останусь ли в нем. Это зависит от той политики, которую будет Мутко проводить. Я собираюсь со своими коллегами связаться, переговорить, а там посмотрим», - проинформировал Якунин.

    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 16:47

      Может сразу в Англию(сын как раз на гражданство подал документы))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11