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    Иванов: «К Лиге Европы «Урал» пока не готов»

    Президент "Урала" Григорий Иванов высказался относительно выступления екатеринбургской команды в первом круге Российской футбольной Премьер-лиги. Также функционер рассказал о трансферных планах.

    "После 6-го тура дела наши наладились. Результат не всегда был, но мы хорошо играли. Хотим занять высокое место, но пока не готовы к Лиге Европы. Хотелось бы найти еще одно вратаря с российским паспортом. Ведем переговоры с теми, у кого заканчивается контракт", – сказал Иванов.

    Напомним, после 15 туров чемпионата России "Урал", набрав 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Урал»

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    13.11.2015 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2015, 11:30

      Не готов, это очень сильно сказано.

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