Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России»

Сопля зеленая чтобы так говорить.. да кто такой панюков?? какая литва? пролетишь как фанера над парижем из своего "аячо"
Нападающий «Аяччо» и молодежной сборной России Андрей Панюков считает, что молодым российским футболистам следует пробовать выступать в других чемпионатах.
«Советую ребятам уезжать в другие чемпионаты. Уж лучше играть в Литве, где 10 команд, чем за дубль в России. Мне игровая практика очень помогает. Очень важно быть на поле», – считает Панюков.
Клуб Панюкова «Аяччо» играет в Лиге 2, а ранее футболист выступал за литовский «Атлантас».