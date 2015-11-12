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    Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России»

    Нападающий «Аяччо» и молодежной сборной России Андрей Панюков считает, что молодым российским футболистам следует пробовать выступать в других чемпионатах.

    «Советую ребятам уезжать в другие чемпионаты. Уж лучше играть в Литве, где 10 команд, чем за дубль в России. Мне игровая практика очень помогает. Очень важно быть на поле», – считает Панюков.

    Клуб Панюкова «Аяччо» играет в Лиге 2, а ранее футболист выступал за литовский «Атлантас».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2015 21:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 13 ноября 2015, 07:00

      Сопля зеленая чтобы так говорить.. да кто такой панюков?? какая литва? пролетишь как фанера над парижем из своего "аячо"

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 ноября 2015, 05:31

      неужели хоть один со светлой, большинство предплчтет сидеть в дубле на хорошем контракте и им нафиг не нужно что то доказывать

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2015, 05:31

      Дубль в России сильнее любой литовской команды!!!

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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 00:06

      загубят так же как и Базелюка. в вечно подающим надежды будет ходить.

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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 12 ноября 2015, 23:10

      Все правильно сказал

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