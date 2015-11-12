Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России»

Нападающий «Аяччо» и молодежной сборной России Андрей Панюков считает, что молодым российским футболистам следует пробовать выступать в других чемпионатах.

«Советую ребятам уезжать в другие чемпионаты. Уж лучше играть в Литве, где 10 команд, чем за дубль в России. Мне игровая практика очень помогает. Очень важно быть на поле», – считает Панюков.

Клуб Панюкова «Аяччо» играет в Лиге 2, а ранее футболист выступал за литовский «Атлантас».