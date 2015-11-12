Колосков: «Если Платини будет участвовать в выборах, Россия его поддержит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Мишель Платини все еще имеет шансы попасть в кандидаты на пост президента ФИФА.

«Мишель Платини, к сожалению, в список кандидатов не попал, но сохраняет шансы в нем появиться. Первоначально он был зарегистрирован. Когда пройдет 90 дней и у него будет право в апелляционных органах доказать свою невиновность, то он войдет в список. Если его наказание будет продлено еще на 45 дней, то не попадет.



С участием Платини это одни выборы, без Платини – другие. С моей точки зрения, если бы француз участвовал в выборах, то обязательно бы победил. Может, не в первом и не во втором туре, но в итоге бы выиграл. Платини – самый авторитетный, опытный и знающий специалист среди кандидатов на пост президента ФИФА. Конечно, если Платини будет участвовать в выборах, то Россия поддержит француза. Если нет, то Виталию Мутко нужно будет хорошо поработать, чтобы выбрать кандидата, который не навредит российскому футболу.

С отсутствием Платини расклад полностью меняется. На мой взгляд, никаких шансов на победу нет у представителей Европы: Джанни Инфантино и Жерома Шампаня. Так же маловероятна победа главы футбольной ассоциации Либерии Мусы Билити. Основная борьба развернется между принцем Иордании Али бин Аль-Хуссейном и главой Азиатской футбольной конфедерации шейхом Салманом бин Ибрагим Аль-Халифой.



На мой взгляд, преимущество будет у шейха Салмана, потому что он является главой Азиатской футбольной конфедерации. К тому же принца Али вывели из состава исполкома, теперь там другая кандидатура от Азии. Это мне позволяет говорить о том, что шейх Салман победит», — сказал Колосков.

Напомним, что ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался, что генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино является лучшим кандидатом на пост президента ФИФА.