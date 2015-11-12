Платини не вошел в список претендентов на пост президента ФИФА

Сегодня был обнародован список из пяти кандидатов на пост президента ФИФА. Стоит отметить, что в него не попал нынешний президент УЕФА Мишель Платини. Ранее Платини заявил, что отношения с действующим главой ФИФА Йозефом Блаттером у него испортились, когда тот принял решение переизбираться на следующий срок.

На данный момент список кандидатов на пост президента ФИФА выглядит следующим образом:

– принц Али бин Аль-Хусейн;

– глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа

– Жером Шампань;

– Джанни Инфантино;

– Токио Севале.

Напомним, что выборы пройдут 26 февраля 2016 года.