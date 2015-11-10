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    Инфантино хочет увеличить количество сборных на чемпионатах мира

    Кандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы.

    Нынешний генсек УЕФА намерен увеличить количество сборных в финальной части чемпионатов мира до 40. На сегодняшний день их число составляет 32.

    «Наша идея увеличить число участников ЧМ основывается на том опыте, который мы имеем с Евро. Посмотрите на результаты квалификации – на чемпионат Европы пробились те команды, которые раньше туда не попадали. Отборочная кампания стала по-настоящему конкурентной. Думаю, нам надо вовлекать больше участников и в глобальных масштабах – в рамках чемпионатов мира», – заявил Инфантино.

    Отметим, что Инфантино, чья программа в большинстве своем повторяет тезисы главы УЕФА Мишеля Платини, намерен снять свою кандидатуру в случае, если француза все-таки допустят к президентским выборам.

    Выборы президента ФИФА пройдут 26-го февраля следующего года в Швейцарии.

    Источник: The Guardian

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    10.11.2015 14:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +193

      westerose 10 ноября 2015, 20:01

      Если с 10 группами по 4 комнды выходят первое место и 6 вторых мест то это - бред!
      На ЧМ нужно как нибудь задействовать 3 ие места в группах чтобы борьба шла до последнего тура

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 10 ноября 2015, 18:30

      И зачем?Сейчас и так минимум 20 команд обыкновенная массовка,ни на что не претендующие,максимум выход из группы,как сб.России например.

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      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 17:00

      Ога, сборной Гибралтара нам не хватало.

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      Рейтинг: +1406

      DemSerg 10 ноября 2015, 16:56

      Он хочет получить голоса всех самых отсталых федераций. Всяких там Гвиней и Бангладешей.

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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 10 ноября 2015, 14:49

      Пфф...
      А давайте вообще кквалификацию уберем, и сделаем турнир всех сборных мира!
      Главное ведь,чтоб все сыграли и срать что деревня приедет с никакущей игрой... В этом суть? Или чтоб со всех бабосики собрать??

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