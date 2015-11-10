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    Дрогба может вернуться в «Челси»

    Возрастной ивуарийский форвард Дидье Дрогба может вернуться в лондонский "Челси". По информации источника, некоторые игроки английского клуба хотят, чтобы Дрогба вернулся. Напомним, сейчас ивуариец защищает цвета "Монреаль Импакт".

    "Несколько игроков говорили, что скучают по нему и были бы рады, если бы он тренировался вместе с командой и зажeг прежнюю искру", - сообщил источник.

    Источник: The Sun

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    10.11.2015 12:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 16:48

      Он нужен в раздевалке также как выразился в свое время Тони Адамс про розовощекого пешехода в Арсенале: "В наше время мы бы ему быстро в раздевалке объяснили как надо отрабатывать"

      1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 10 ноября 2015, 14:21

      Хотелось бы

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 10 ноября 2015, 12:55

      Мой любимый игрок всех времён! Хотелось бы

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 10 ноября 2015, 12:55

      Легенда!

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      Рейтинг: +59

      andreyd57 10 ноября 2015, 12:49

      Дрогба, Лэмпард, Чех, хочу что бы они снова были в Челси!!!

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