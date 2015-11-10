Дрогба может вернуться в «Челси»

Возрастной ивуарийский форвард Дидье Дрогба может вернуться в лондонский "Челси". По информации источника, некоторые игроки английского клуба хотят, чтобы Дрогба вернулся. Напомним, сейчас ивуариец защищает цвета "Монреаль Импакт".



"Несколько игроков говорили, что скучают по нему и были бы рады, если бы он тренировался вместе с командой и зажeг прежнюю искру", - сообщил источник.