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    Пике готов к жесткому приему на «Сантьяго Бернабеу»

    Защитник "Барселоны" Жерар Пике готов к тому, что его команду жестко встретят фанаты «Реала» в предстоящем матче чемпионата Испании.

    «Я не знаю на сколько сильно нас будут освистывать на «Сантьяго Бернабеу», но для подобных матчей это нормально. Мы все понимаем, что нас там никогда хорошо не принимали. Мы подходим к матчу в отличной форме и сейчас мы являемся лидерами чемпионата. Это крайне важно», - заявил Пике.

    Напомним, что матч «Реал» - «Барселона» состоится в субботу, 21 ноября.

    Источник: AS

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    10.11.2015 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Хайзенберг10 10 ноября 2015, 13:56

      Барселона выиграет на классе. 3:1 или 2:0

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