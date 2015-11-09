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    Министр спорта Франции поддержал отстранение Бензема и Вальбуэна от матчей сборной

    Министр по делам городов, молодежи и спорта Франции Патрик Каннер высказал свое мнение относительно скандала, в центре которого оказались нападающий «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна. Оба футболиста не были вызваны на ближайшие товарищеские матчи сборной Франции.

    «Правила отстранять от сборной игроков, находящихся под следствием, не существует, однако федерация могла бы его ввести, если будет соответствующее решение. Такое применяется в политике, и в данный момент этот вопрос заслуживает, по крайней мере, обдумывания со стороны руководящих инстанций - лиги и федерации футбола. Решение Дешама, скажем так, оградить сборную на два предстоящих матча от этого дела мне представляется верной мерой" , - говорит Каннер.

    Напомним, Бензема обвиняется в шантаже Вальбуэна и был взят под стражу в связи с расследованем этого дела.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2015 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 ноября 2015, 21:52

      Преступники должны сидеть в тюрьме! Терпилы - дома!

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