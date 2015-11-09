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    Нигматуллин: «Виллаш-Боаш пересек черту, предлагаю купить ему билет в один конец»

    Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин остался недоволен словами главного тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша.

    «Слова Виллаш-Боаша про «чемпионат Мутко» действительно возмущают. В этот раз португалец пересек черту, и предлагаю купить этому человеку билет в один конец. Виллаш-Боаш, очевидно, считает российских футболистов неспособными конкурировать на внутренней арене, и получается, что он может добиваться результата только с иностранцами. Считаю, что тренеру клуба с такой финансовой базой, которой обеспечен «Зенит», вообще стыдно жаловаться на короткую «скамейку» и какие-либо кадровые проблемы. Виллаш-Боашу хотелось бы тренировать 10 Халков и побеждать за их счет, но ведь и нам нужно воспитывать своих Халков», - сказал Нигматуллин

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2015 15:11
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 12:06

      Нитматуллин,где можно купить билет на ваш концерт.
      В организации футбола вы не разбираетесь!

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 10 ноября 2015, 01:07

      Уважаемые администраторы,Ibrahim FKulagin,человек с этим ником посмел неуважительно отнестись к трауру,о котором мы все скорбим,сделано это было завуалировано,но вполне понятно!Прошу заблокировать его навсегда!Вы меня блокируете за слово олень,а здесь открытый сарказм над трагедией!Надеюсь вы примите меры,Благодарю за внимание!

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 10 ноября 2015, 11:44

      Ты дятел?
      Про Боинг ни у кого мыслей даже нет. Речь о футболе..

      -1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 10 ноября 2015, 11:59

      Хотя да, ты редкостный дятел...

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 ноября 2015, 22:30

      Пустая болтовня...

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      Рейтинг: +550

      Жентус 9 ноября 2015, 22:10

      А в чём не прав Боаш, в том что у нас конкуренции нет в чемпионате, засчет некоторых уникальных Мутко? Истребите футбол лет на 10 в России полностью, снимите лимит и через этот период появится поколение которое будет стоить копейки, получать в разы меньше и играть на более высоком уровне, выкладываясь в каждой игре. А не этих зажратых олигаршонок. Тот же Шатов, Смольников, Самедов и многие другие, выбились бы на уровень топ клубов и без лимита. Просто от хлама избавимся. Всем футболистам охото тренироваться с топ командами, а не с зажратых олигархов пример брать, которые тренировки раз через раз посещают.

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 9 ноября 2015, 19:27

      Себе пульт купи и крути пластинки,идиотина!

      2
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 9 ноября 2015, 19:42

      Чего же вчера молчал? Траур? Или опять на лимит будешь гнать, как ваш физрук?

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > FKulagin 10 ноября 2015, 00:54

      Про локо?а что говорить?просрали же по делу,а про траур,ты зря сказал,не дай Бог тебе пережить подобное му...ак ты сраный,сука,был бы рядом,разорвал бы тебя за такие слова про траур пи...р ты конченый!

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 10 ноября 2015, 11:43

      Эй полегче. Про Боинг никто шутить не станет!
      Сайт футболу посвящен!

      -1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 9 ноября 2015, 19:27

      чего негодуют? что Зенит без поражений в лч идет? кому нужен чемпионат? одним чемпионством больше-одним меньше,а вот в лч наши клубы давно уже ничего не показывали. сделал ставку на лч-молодец.

      2
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      Рейтинг: +24

      Carhartt > HardPony 9 ноября 2015, 21:03

      им бы на следующий год в ЛЧ попасть

      -1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 19:23

      Вилаш-Боаш иностранец и поэтому свободен.
      Он говорит правду.
      Что вы все как псы на него набросились?
      Лимит политически ангажирован и против футбола
      прочтите аргументты ув.Панова на этом сайте

      2
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      Рейтинг: +1368

      Taps 9 ноября 2015, 18:46

      Давно пора всё правительство ногой под зад ...

      3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 18:46

      Нигматуллин призывает уконтропупить Боаша,

      0
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails > Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 21:15

      Что есть Нигматуллин? пустая точка... прыщик на ...опе. И мозгов столько же , сколько в прыще. Про чемпионат Мутко давно знают все и АВБ только открыто говорит про это . поэтому и уходить надумал из продажного чемпионата... ЛЧ- другое дело, а Нигматуллин недоучка бездарный и вратарь никакенный.

      -2
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 9 ноября 2015, 18:20

      Правильно Боаш говорит.Критика иногда нужна

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа > Artemon9 9 ноября 2015, 18:28

      критика ...но не нытье, при чем безоснованное

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Artemon9 9 ноября 2015, 19:29

      ты идиот

      -1
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails > каа 9 ноября 2015, 21:17

      термин "нытье" - это все идет от наших комментаторов. АВБ просто говорит открыто о продажности в чемпе...

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      Рейтинг: +19

      Gazza > legendsofsails 9 ноября 2015, 21:34

      А кого продали?

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