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    Созин: «Вряд ли Виллаш-Боаша стоит наказывать»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш должен быть наказан за комментарий после матча 15 тура РФПЛ с «Локомотивом».

    «Я думаю, что Виллаш-Боаша не будут вызывать. Понятно, что он уходит, «нервяк» у него. Понимаете, только что у него закончилась шестиматчевая дисквалификация. И что, еще три матча ему давать? Вряд ли», - сказал Виллаш-Боаш.

    Напомним, что португальский специалист раскритиковал лимит на легионеров.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2015 12:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +867

      sined1951 9 ноября 2015, 15:45

      Пора бы уже заткнуться про лимит, в ЧР все в одинаковых условиях. Зениту и так делают поблажки, например судьи. Хави Гарсия отмахнулся от соперника в матче с Локо, ему дали желтую. точно за такие же действия Кокорин (Динамо) получил красную и три матча дисквалификации. Зенит в последнее время отвратительно играет в позиционной атаке, не может взламывать насыщенную оборону. Вот над чем надо работать, а не жаловаться на лимит. Обратите внимание-в Лиге Чемпионов Зенит все время старается играть вторым номером, от обороны, даже в домашних матчах, рассчитывая на удачную контратаку. Пока эта тактика в ЛЧ работает, но в ЧР она никак работать не будет.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > sined1951 10 ноября 2015, 20:36

      Его не надо затыкать,надо поощерить за смелость сказать правду в глаа вт.ч. сильным мира сего.

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      Рейтинг: +19

      HAARP 9 ноября 2015, 14:39

      "- сказал Виллаш-Боаш."
      Действующий тренер зенита начал говорить о себе в третьем лице? Или может все таки это сказал Андрей Созин? А "новостники" бомбардира?

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:00

      А как же не наказать-за сказанную правду.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 12:46

      Палучаецца,что если маньяк вышел на свободу после двадцатилетней отсидки и убил ещёнесколько человек-не садить же его опять на кичу???

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 9 ноября 2015, 12:29

      Плевать на интервью. Важно, что АВБ тренер никудышный. Очередное спасибо ему за дыру Лодыгина и никчемного Кришито в составе - второй гол на их совести. Первый вообще пропускает все дальние удары, если они пробиты не по центру (я обратил внимание на это еще в 2014 году, и это правило железное). Второй увернулся - мяч-то летел ему в голову. В условиях лимита АВБ ставит в основу давно сдувшегося совершенно никчемного игрока, которого обыгрывают все и который больше всего боится не проиграть а травму получить. .

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      Рейтинг: +34

      Смит80 9 ноября 2015, 12:25

      А я бы дал ему еще три матча... а потом еще 3 и так до конца сезона, чтоб денег ему не платить и назад в Португалию отправить...

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