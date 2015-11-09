Созин: «Вряд ли Виллаш-Боаша стоит наказывать»

Пора бы уже заткнуться про лимит, в ЧР все в одинаковых условиях. Зениту и так делают поблажки, например судьи. Хави Гарсия отмахнулся от соперника в матче с Локо, ему дали желтую. точно за такие же действия Кокорин (Динамо) получил красную и три матча дисквалификации. Зенит в последнее время отвратительно играет в позиционной атаке, не может взламывать насыщенную оборону. Вот над чем надо работать, а не жаловаться на лимит. Обратите внимание-в Лиге Чемпионов Зенит все время старается играть вторым номером, от обороны, даже в домашних матчах, рассчитывая на удачную контратаку. Пока эта тактика в ЛЧ работает, но в ЧР она никак работать не будет.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш должен быть наказан за комментарий после матча 15 тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Я думаю, что Виллаш-Боаша не будут вызывать. Понятно, что он уходит, «нервяк» у него. Понимаете, только что у него закончилась шестиматчевая дисквалификация. И что, еще три матча ему давать? Вряд ли», - сказал Виллаш-Боаш.
Напомним, что португальский специалист раскритиковал лимит на легионеров.