Созин: «Вряд ли Виллаш-Боаша стоит наказывать»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не считает, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш должен быть наказан за комментарий после матча 15 тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Я думаю, что Виллаш-Боаша не будут вызывать. Понятно, что он уходит, «нервяк» у него. Понимаете, только что у него закончилась шестиматчевая дисквалификация. И что, еще три матча ему давать? Вряд ли», - сказал Виллаш-Боаш.

Напомним, что португальский специалист раскритиковал лимит на легионеров.