«Арсенал» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

«Арсенал» и «Тоттенхэм» набрали отличный ход в чемпионате, что предвещает увлекательный футбол. Статус дерби только подогревает интерес к противостоянию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» -«Тоттенхэм». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!