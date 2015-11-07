«Милан» – «Аталанта». Смотреть онлайн

В 12 туре Серии А «Милан» дома сыграет против «Аталанты». Красно-черные постепенно набирают ход, одержали в чемпионате три победы подряд и, наверняка, захотят продлить свою выигрышную серию. «Аталанта» последнее время чередует победы с поражениями и, если алгоритм верен, в этом туре клуб из Бергамо должен побеждать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры в 22:45, не пропустите!