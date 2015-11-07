Бубнов: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»

Эксперт Александр Бубнов считает, что наиболее вероятным исходом матча 15-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА будет ничья.

«Эта встреча мне представляется крайне непредсказуемой, поскольку обе команды только что играли в еврокубках. Правда, для «Краснодара» матч с ПАОК вышел более простым, чем для ЦСКА — с «Манчестер Юнайтед». Армейцы потратили много сил, и не уверен, что они смогут на полную выложиться в гостевом матче. Предполагаю, в этом матче будет ничья, поскольку явного преимущества ни у кого не вижу», – считает Бубнов.