Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзагоев: «Таких сложных выездов у нас еще не было»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Игрок считает, что армейцы проведут самый тяжелый выездной матч в чемпионате.

    «Таких сложных выездов у нас в этом чемпионате еще не было. «Краснодар», в принципе, сильная команда. С ними и дома тяжело играть, а на выезде – тем более. Они в прошлом сезоне очень хорошо играли. Сейчас немножко игра изменилась – не знаю, с чем это связано. Но в любом случае эта команда достойна уважения, и с ней нужно считаться.

    Конкретно с Мамаевым поединка в центре поля не предвкушаю, но нам однозначно будет тяжело. У ЦСКА легких игр еще не было в сезоне. И не будет. Все против нас выходят с сумасшедшим настроем", - сказал Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11