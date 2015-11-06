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    Бубнов: «Замахивайся и отдавай Мусе – и тот бы забил в пустые ворота»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Сейду Думбия был виновником нереализованного момента ЦСКА в матче против «Манчестер Юнайтед».

    «Думбия здорово оторвался, и Блинд совершил ошибку, бросил его. Муса все здорово исполнил, отдав передачу. Когда Думбия бежал, он уже должен был принять решение – это чистый выход один в один. Де Хеа ничего не оставалось, кроме как выходить из ворот. Здесь непонятно, зачем Думбия убрал мяч под левую ногу, сделал лишнее касание и только потом ударил. Если бы он не изменял направление движения, то можно было бы с линии штрафной подсечь черпаком. Но уже после того, как Де Хеа отбил, у Думбия было два варианта – во-первых, стоило поднять мяч, потому что низ защитники перекрывали. И второй вариант – замахивайся и отдавай Мусе, и он бы с мячом зашел бы в пустые ворота», - считает Бубнов.

    Напомним, после четырех туров ЦСКА занимает четвертое место в группе.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.11.2015 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Qigong 6 ноября 2015, 19:45

      Товарищ Александр Бубнов! У Вас было 2 дня чтобы подумать и сказать эту умнейшую фразу, а у Думбия была максимум секунда.....

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