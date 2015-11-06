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    Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    После матчей 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия не обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА, зато приблизилась к Португалии.

    Сейчас суммарный коэффициент России с сезона-2011/12 составляет 47,682 балла, Франции – 48,249. Таким образом, отставание России составляет те же 0,567 балла, что и в предыдущем туре.

    Россия смогла сократить отставание от идущей на пятом месте Португалии до 1,066 балла.

    Рейтинг стран УЕФА

    1. Испания
    2. Германия
    3. Англия
    4. Италия
    5. Португалия
    6. Франция
    7. Россия
    8. Украина
    9. Бельгия
    10. Голландия

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 09:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 17 ноября 2015, 17:59

      Если бы ЦСКА вышло...

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      Рейтинг: +352

      mauxa 6 ноября 2015, 14:37

      Смешной бомбардир!!! На этом месте была новость, что обошли Фрашцию, после того как видно прочитали комменты и увидели, что они напечатали полный бред, исправили на НЕ обошли францию, но зато приблизились к португалии!!! СМЕШНО!!! Так все новости будите редактировать???

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 6 ноября 2015, 13:02

      Таблица коэффициентов УЕФА
      Страна Сумма Клубы*
      1 Испания 90.427 7/7
      2 Германия 71.320 7/7
      3 Англия 68.534 6/8
      4 Италия 65.439 5/6
      5 Португалия 48.748 5/6
      6 Франция 48.249 6/6
      7 Россия 47.682 5/5
      8 Украина 39.683 3/5
      9 Бельгия 36.400 3/5
      10 Нидерланды 33.063 4/6

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 ноября 2015, 11:52

      Там и до Португалии не далеко

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver > Димон Алма-Ата 6 ноября 2015, 12:55

      Да брось...выйдут ПСЖ и Б-фика в плейофф и всё опять станет как было...нужны трудовые, а не бонусы...

      -1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 6 ноября 2015, 11:49

      Я видел в соккере что коеффициет России была 47,082
      Какие же вы фантазеры
      Может быть вы должны на первом месте

      0
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      Рейтинг: +19

      HAARP 6 ноября 2015, 10:45

      откуда данные взяты? сами посчитали? тогда пересчитайте!

      1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 ноября 2015, 10:38

      Если псж начнёт рвать в плейофф то сушим вёсла

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2015, 10:34

      посмотрим что по итогам будет, еще группу не доиграли и французов побольше чем наших пройдет дальше.. может нашим повезет и мы их обгоним но что нашему клубу ловить в ЛЧ третьему

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > BAIv 6 ноября 2015, 13:59

      Опыта набираться.

      0
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      Рейтинг: +20

      tep 6 ноября 2015, 10:22

      Мда... В очередной раз повторяю, что при переходе от соккера к бомбардиру появилось много новшеств, в том числе, невнимательная и безграмотная редактура, безвкусные авторы статей и комментаторы текстовых трансляций аля орловы

      10
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг > tep 6 ноября 2015, 11:05

      а ты не переходи с соккера. сайт работает. В мобильной версии нет раздражающей всплывающей рекламы на весь экран.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 6 ноября 2015, 10:12

      Ничего она не обощла Францию, хватит писать лживую информацию!!! Очко за выход из группы Зенит получит только по окончанию группового этапа, сейчас его нет!!! а когда закончится групповой этап, тоже может не обойти, так как французские клубы так же получат эти баллы за выход..

      9
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      Рейтинг: +15

      Suger > mauxa 6 ноября 2015, 10:22

      По их логике Россия вообще должна быть на 5 месте.

      2
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