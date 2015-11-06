Неймар: «Я не смотрю матчи «Реала»

Звездный игрок «Барселоны« Неймар не скрывает, что не следит за главным соперником своей команды – мадридским «Реалом».

«Реал» – это великая команда, в которой играют великие футболисты. Они отлично играют, но мы тоже делаем свою работу.

Я не смотрю матчи «Реала», как и любой другой команды. Могу посмотреть только «Барселону». А вообще я не люблю смотреть футбол», – заявил Неймар.

В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» девять игр в Примере. На его счету девять голов, три голевых паса и два предупреждения.