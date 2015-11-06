Клопп: «Отмечу стадион и фантастическую атмосферу, но поле было плохим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«80 минут мы играли хорошо, отмечу сам стадион и фантастическую атмосферу, но поле было довольно плохим. Мы забили заслуженный гол, но чуть позже потеряли часть игрового ритма. «Рубин» старался этим воспользоваться, но мы бились и победили, я доволен своими игроками.

Мы проанализировали первый матч с «Рубином», для нас не стала сюрпризом их игра. Сегодня мы играли гораздо лучше, в том числе и потому, что у меня и команды теперь есть больше опыта совместной работы. Кроме того, мы изменили нашу игру, чтобы создавать больше моментов. Надеюсь, нам удастся добиваться хороших результатов и во внутреннем чемпионате», – передает слова Клоппа корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.