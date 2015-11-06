Чалый: «По счету мы выглядели даже лучше чем «Челси»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддерживали с первой до последней минуты, такие команды нечасто приезжают в Казань. Нам было тяжело в первом тайме, во втором смотрелись лучше. У нас проблемы с составом, но это хороший опыт для молодых игроков. «Ливерпуль» быстрее и техничнее, мы сделали много не вынужденных ошибок. Они показали свой высокий уровень в матче с «Челси», а по счету мы выглядели даже лучше чем «Челси». Мы показали характер, бились до конца и создавали моменты.

Дядюна в концовке для «навала» не выпустили, потому что нужно было поменять крайних защитников, которые не смотрелись так хорошо, как хотелось бы. Во втором тайме у нас пошел контроль мяча и комбинационная игра, а в «навал» надо играть последние 5-7 минут, все замены мы использовали до этого. Если бы у нас было четыре замены, наверное, мы бы выпустили и Дядюна», – передает слова Чалого корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.