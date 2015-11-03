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    Виллаш-Боаш: «Моуринью – один из пионеров среди португальских тренеров»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона» поделился мнением о своем соотечественнике Жозе Моуринью, который возглавляет «Челси».

    Наставник петербуржцев считает, что Моуринью по силам выбраться из сложившегося тяжелого положения.

    «Вы знаете, мне трудно говорить об этой ситуации. Я и сам был в похожих обстоятельствах, когда попадаешь в замкнутый круг из плохих результатов. Но Жозе, я уверен, способен выбраться из этой ситуации. Он является пионером среди португальских тренеров и способен выйти победителем», - говорит Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.11.2015 22:33
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