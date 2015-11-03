Гинер: «ЦСКА может обыгрывать «Манчестер Сити», который тратит миллиарды»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о противостоянии армейцев и «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче этих команд была зафиксирована ничья – 1:1.

«Бюджет «МЮ», думаю, в районе 400 миллионов фунтов. Бюджет ЦСКА в районе 70 миллионов долларов. И мы играем на равных, и еще есть расстройство у половины страны, что ЦСКА не выиграл. Может, пойдем не через фразу «МЮ» не тот», а через «другой ЦСКА»? Который может играть на равных и обыгрывать «Манчестер Сити», который тратит миллиарды. И сегодня ребята не дрожат коленями ни против «Баварии», ни против «МЮ», просто это футбол», – говорит Гинер.