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    Нобоа: «Руководство обещает решить проблему с финансированием»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что не задумывается о финансовых проблемах своего клуба, делая упор на работу.

    «Результат есть, значит, все наладится. Руководство обещает, что решит проблему. Мне остается работать.

    «Ростов» при Бердыеве? Мне кажется, мы играем в более открытый футбол, особенно дома. Против «Зенита», «Локомотива», «Спартака», как правило, действуем вторым номером», - сказал Нобоа.

    Напомним, что свой следующий матч «Ростов» проведет в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2015 08:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 ноября 2015, 16:40

      сегодня 4-0 и на 2 место. денег дайте команде. а может собрать?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2015, 13:15

      Василий Юрьевич !!! Помоги команде, они герои.

      0
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      Рейтинг: +24

      fc belov 2 ноября 2015, 10:41

      Молодцы ребята. Думаю выйдут в Европу

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 ноября 2015, 08:39

      И мы надеемся что все наладится. Вперед Сельмаш!

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