Нобоа: «Руководство обещает решить проблему с финансированием»

сегодня 4-0 и на 2 место. денег дайте команде. а может собрать?
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что не задумывается о финансовых проблемах своего клуба, делая упор на работу.
«Результат есть, значит, все наладится. Руководство обещает, что решит проблему. Мне остается работать.
«Ростов» при Бердыеве? Мне кажется, мы играем в более открытый футбол, особенно дома. Против «Зенита», «Локомотива», «Спартака», как правило, действуем вторым номером», - сказал Нобоа.
Напомним, что свой следующий матч «Ростов» проведет в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо».