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    Роналду: «Я лучше Месси»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился своим мнением о соперничестве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Я совсем не переживаю по этому поводу. Я постоянно демонстрирую свой высокий уровень последние восемь лет. Вы можете назвать другого такого игрока? Разница между лучшим и вторым футболистом – в деталях. Например, в количестве трофеев. Возможно, кто-то считает Месси Лучшим, но я считаю лучшим себя», - приводит слова Роналду El Pais.

    Отметим, ранее Месси заявил, что не соревнуется с Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 21:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3

      Volnik_CHR_95 11 ноября 2015, 20:54

      Кхуйх бу

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 2 ноября 2015, 22:12

      КИНГ-КОНГ блин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 2 ноября 2015, 14:49

      До чего противен это пеналдо! великий Месси никогда не говорит о своем высочайшем мастерстве. а ведь Месси самый лучший.....

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 2 ноября 2015, 02:10

      Источник: фантазия редактора бомбардир.ру. Гавно вы здесь делаете, а не журналистику

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 2 ноября 2015, 01:58

      Конечно лучший.А Ибра и Болотелли зовут Роналдо "Учитель".

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 1 ноября 2015, 23:15

      Роналду даже близко к Месси не подойдет по уровню игры

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 ноября 2015, 22:04

      Это точно он сказал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser 1 ноября 2015, 22:04

      Вот-вот. Сам все сказал.
      Месси считают лучшим другие, а тебя - ты сам)

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 ноября 2015, 21:59

      Месси женатый человек,есть дети и он в 100 раз умнее по футбольному чем Роналдо.Ни какого геля и голого торса на камеру.От Криштиано ушла Шейк,сказав,что он любит себя до безрассудствах!Рон себя наверно сам имеет и родит себе тоже сам,потому что самый,самый,самый один)

      4
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      Рейтинг: +10

      sherzod_jon 1 ноября 2015, 21:57

      Uroven' skromnosti zashkalivaet . Vot imenno za chto "lyublyu".:@

      0
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