Месси: «Я не соревнуюсь с Роналду и предполагаю, что он не соревнуется со мной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подчеркнул, что не соревнуется с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а в первую очередь думает об успехе команды.

«Это вещи, о которых говорят люди. Я не соревнуюсь с Криштиану Роналду и предполагаю, что он не соревнуется со мной. Я хочу только того, что будет лучше всего для моей команды, и постоянно работаю над этим.

Когда я вернусь на поле? Когда буду чувствовать себя хорошо, и доктора скажут, что я могу это сделать. Быть травмированным – самое худшее чувство в жизни спортсмена, но с самого начала я смирился с мыслью о том, что у меня повреждение и единственное, что я могу сделать, это постараться восстановится лучшим из всех возможных способов», - сказал Месси.