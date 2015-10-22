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    • Месси: «Я не соревнуюсь с Роналду и предполагаю, что он не соревнуется со мной»

    Месси: «Я не соревнуюсь с Роналду и предполагаю, что он не соревнуется со мной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подчеркнул, что не соревнуется с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а в первую очередь думает об успехе команды.

    «Это вещи, о которых говорят люди. Я не соревнуюсь с Криштиану Роналду и предполагаю, что он не соревнуется со мной. Я хочу только того, что будет лучше всего для моей команды, и постоянно работаю над этим.

    Когда я вернусь на поле? Когда буду чувствовать себя хорошо, и доктора скажут, что я могу это сделать. Быть травмированным – самое худшее чувство в жизни спортсмена, но с самого начала я смирился с мыслью о том, что у меня повреждение и единственное, что я могу сделать, это постараться восстановится лучшим из всех возможных способов», – сказал Месси.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2015 18:46
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    Комментарии (2)
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    Нох4о95
    1445533462
    По скорее бы вернулся , а то без него весь Европейский футбол какой то скучный...
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    ologreds
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