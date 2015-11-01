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    РФПЛ. «Урал» нокаутировал «Спартак» на «Открытие Арене»

    Единственный гол Герсона Асеведо позволил "Уралу" на "Открытие Арене" обыграть московский "Спартак" в матче 14-то тура РФПЛ.

    Кроме того, тот же Асеведо спустя несколько мгновений заработал вторую желтую карточку и оставил партнеров по команде в меньшинстве. Однако москвичи численным преимуществом воспользоваться так и не смогли.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Асеведо, 79.

    Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Гранат, Глушаков (Зотов, 29), Широков, Попов, Зуев (Зе Луиш, 46), Промес, Давыдов (Озбилиз, 62).

    Урал: Арапов, Хозин, Мартынович (Новиков, 66), Данцев, Фонтанельо, Манучарян, Подберезкин (Ярошенко, 81), Асеведо, Лунгу, Сапета, Емельянов.

    Предупреждения: Таски, 34; Гранат, 40; Асеведо, 42; Широков, 60; Хозин, 70.

    Удаление: Асеведо, 82.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 21:33
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +295

      dudarik 2 ноября 2015, 19:01

      Ну все походу поплыли....

      0
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      Рейтинг: +10

      saygon 2 ноября 2015, 14:08

      Вауууу Урал!! от их игры я просто кайфовал !!! Урал это реально команда 3 места если товарники играть не будут!! какой там спартак?? ! Урал столько должен был забивать!! Урал это второй зенит слева негр крутой чувак почти как халк ,озеведу как данни !! а подберезкин как шатов!!
      Уралу репект и уважуха!!! по игре это 3 место!!!!

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 2 ноября 2015, 13:33

      Надоело уже спартак,спартак-был спартак и уже нет его давно!!! Есть средненькая команда и на этом все!!!! Забудьте!!!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2015, 13:25

      Слишком много внимания Спартаку. Они это любят.

      -1
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      Рейтинг: +81

      Любер > Zeff 2 ноября 2015, 19:09

      Вам до такого внимания как до луны раком.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Любер 2 ноября 2015, 21:41

      Раком это по вашей части.

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер > Zeff 10 ноября 2015, 20:07

      Умник, был в Питере, смотрел Локо с вашей зиной. И речь не о позе, а о внимании к команде. Учись общению с оппонентами.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 ноября 2015, 08:41

      Молодцы "Кубань" !!!!!!Пустили "Локомотив" подкос!!!!!!!!!!!Так держать!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 ноября 2015, 07:45

      Унизил лучще подходит

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 ноября 2015, 07:31

      играли лучше потому и выиграли.
      но это не нокаут , Краснодар и Кубань своих соперников нокаутировали! там да! там весело поиграли

      2
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 2 ноября 2015, 07:29

      На подступах к штрафной мяч встречают спиной к воротам, а потом развернуться не могут в основном это касается Попова... Широков какой-то дряблый стал раньше скорости не было , но хотя бы четкие передачи выдавал, а сейчас и этого нет... очень много возни и лишних перепасовок в 12-14 метрах от ворот... делают лишние телодвижения, когда уже нужно бить по воротам... работа Аленичева видна... видно , что он хочет навязать , но для его задумки не хватает мастерства игроков вот и получается не понять что...

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > АртурZaСМ 2 ноября 2015, 07:32

      у Широкова никогда скорости не было, его дело пасы раздавать и мячи отбирать в центре

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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ > BAIv 2 ноября 2015, 10:22

      Читай внимательнее то , что я написал о Широкове...

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      Рейтинг: +81

      Любер > trener7 10 ноября 2015, 20:12

      Не бухти, там Измайлов хорошо открывался.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 2 ноября 2015, 05:29

      сколько критиков и знатоков то развелось,а приглядеться-все диванные, да школота необразованная.кто гонит на Аленичева?-вы сами то кто?чего достигли?чего достойны?человек несколько месяцев работает с составом который ему всучили,за неделю-месяц порядок не наводится,так что умерьте пыл господа диванные "эксперты".согласен с Федуном-бабла много и зазря он платит,оплачивал бы результат,было бы дело,но это моё мнение,такого же диванного эксперта

      -3
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > Каратель 2 ноября 2015, 08:18

      Ты сам то думаеш что пишиш???Играть в футбол и тренеровать это разные вещи,,Аленичев отличный игрок был но вот как тренер он пока не чего не добился,возможно и не когда не станет сильным тренером,а возможно и станет,но команды высшей лиги это всё таки не место для стажировки для этого и есть нисшие лиги в Арсенале надо было дальше работать и набираться опыта

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      Рейтинг: +24

      fc belov > Каратель 2 ноября 2015, 10:16

      Бердыев то делает результатов. Его надо было в Спартак.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 ноября 2015, 03:15

      #ржунимагу

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