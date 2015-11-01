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    РФПЛ. «Краснодар» покуражился над «Крыльями Советов»

    В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" в Самаре добился разгромной победы над местными "Крыльями Советов" – 4:0. В составе победителей дубль оформил Павел Мамаев, еще по одному голу забили Федор Смолов и бразилец Ари.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар (Краснодар) – 0:4 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мамаев, 36; 0:2 – Смолов, 60; 0:3 – Мамаев, 76; 0:4 – Ари, 86.

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Таранов, Шелдон (Родич, 69), Драгун (Яковлев, 46), Померко, Габулов (Чочиев, 77), Молло, Яхович.

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин (Марков, 72), Мамаев (Быстров, 80), Газинский (Торбинский, 66), Каборе, Ахмедов, Ари, Смолов.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 1 ноября 2015, 16:54

      В КС похоже хотят тренера слить. Если так, то будут полными ...

      0
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      Рейтинг: +36

      Tocc 1 ноября 2015, 16:33

      Такое впечатление,что Краснодар попал в 90-е годы на печальное поле и не мативированную бабками команду

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 1 ноября 2015, 16:21

      Молодцы!!!! Так бы ещё в ле покуражились!!!!

      4
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 1 ноября 2015, 16:10

      Очень хорошо сыграли,Смолов,Ари и Мамаев.Эта тройка была хороша в этом матче.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 1 ноября 2015, 16:03

      На Самарской помойке Краснодар отделал крыс,,как Бог черепаху.

      -3
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      Рейтинг: +73

      MonTee > Клим Чугункин. 1 ноября 2015, 23:54

      как можно быть таким тупым? если не знаешь какая погода в Самаре, так скройся

      1
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