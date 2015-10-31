Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луценко: «Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет»

    Нападающий "Мордовии" Евгений Луценко высказался относительно матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Зенита". По словам футболиста, одно очко во встрече с санкт-петербургской командой будет уже успехом.

    - Смотрю почти все матчи "Зенита", мне нравится, как команда играет, она очень мощная. Если зацепим хотя бы одно очко – успех. Есть надежда, что в этом матче у кого-то из нас наступит звездный час, и мы сможем выиграть в Петербурге. Были примеры, когда "Зенит" обыгрывали на "Петровском": "Крылья Советов", "Арсенал" в прошлом году. Надеемся, матч послужит такой точкой отправления, когда в нас никто особо не верит, а мы встаем на ноги.

    - В матче Кубка России повреждение получил Халк, он, скорее всего, против "Мордовии" не сыграет. Это дает вам какое-то преимущество?

    - Наш защитник Максим Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет.

    - Однако приличный ход набрал Артем Дзюба. Его результативность впечатляет?

    - Да, он сейчас и в сборной, и в "Зените" основной нападающий. Для него все хорошо складывается. Наши защитники знают, как против него играть. Увидим, смогут ли они ему противостоять и удастся ли Артему их обмануть, — сказал Луценко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2015 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 31 октября 2015, 15:58

      Мордор отдерёт калоедов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 31 октября 2015, 14:41

      Больше 4-х не пропустите.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11