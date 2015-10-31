Луценко: «Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет»

Нападающий "Мордовии" Евгений Луценко высказался относительно матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Зенита". По словам футболиста, одно очко во встрече с санкт-петербургской командой будет уже успехом.



- Смотрю почти все матчи "Зенита", мне нравится, как команда играет, она очень мощная. Если зацепим хотя бы одно очко – успех. Есть надежда, что в этом матче у кого-то из нас наступит звездный час, и мы сможем выиграть в Петербурге. Были примеры, когда "Зенит" обыгрывали на "Петровском": "Крылья Советов", "Арсенал" в прошлом году. Надеемся, матч послужит такой точкой отправления, когда в нас никто особо не верит, а мы встаем на ноги.



- В матче Кубка России повреждение получил Халк, он, скорее всего, против "Мордовии" не сыграет. Это дает вам какое-то преимущество?



- Наш защитник Максим Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет.



- Однако приличный ход набрал Артем Дзюба. Его результативность впечатляет?



- Да, он сейчас и в сборной, и в "Зените" основной нападающий. Для него все хорошо складывается. Наши защитники знают, как против него играть. Увидим, смогут ли они ему противостоять и удастся ли Артему их обмануть, — сказал Луценко.