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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Суонси», Рондон снова забил и другие результаты

    В рамках 11-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" и "МЮ" завершили встречу с нулями на табло "Селхарст Парк". Еще один клуб из Манчестера – "Манчестер Сити" – только в концовке сумел дожать "Норвич".

    Помимо "МЮ" и "Кристал Пэлас" к нулевой ничьей свою игру свели "Ньюкасл" и "Сток". "Арсенал" же в гостях непринужденно разобрался со "Суонси" – 3:0. "Уотфорд" благодаря дублю Игало добыл победу над "Вест Хэмом". А в самой результативной встрече субботнего вечера "Вест Бромвич" не сумел справиться с "Лестером" – 2:3.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0 Текстовый онлайн матча

    Манчестер Сити – Норвич – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Отаменди, 65; 1:1 – Джером, 83; 2:1 – Туре, 88 (с пенальти).

    Ньюкасл – Сток – 0:0

    Суонси – Арсенал – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жиру, 49; 0:2 – Косьельни, 68; 0:3 – Кэмпбелл, 73.

    Уотфорд – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игало, 39; 2:0 – Игало, 48.

    Вест Бромвич – Лестер – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рондон, 30; 1:1 – Махрез, 57; 1:2 – Махрез, 65; 1:3 – Варди, 77; 2:3 – Ламберт, 84 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 31 октября 2015, 20:00

      Отлично - Арсенал молодцом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!

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