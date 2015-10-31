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    Луческу: «Срна должен понять, что уже не может играть, как в прошлые годы»

    Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал игру капитана команды Дарио Срны в матче 13-го тура УПЛ с «Зарей» (7:1).

    – Показалось, что юный Петряк достаточно серьезно повозил вашего капитана. Как оцениваете нынешнюю форму Дарио?

    – Меня заботит этот момент. Дарио должен понять, что сейчас невозможно так играть, как он это делал в прошлые годы. Порой игроки с возрастом теряют в скорости, мобильности. Все это можно компенсировать за счет опыта, а также хорошим выбором позиции на поле. Сейчас Дарио меняет свою игру, как раз идет такой процесс. Думаю, это поможет ему провести еще много лет в составе «Шахтера».

    Что же касается его атакующих действий, то они всегда были хороши. Нужно серьезно поработать над единоборствами и, конечно же, прибавить в этом компоненте. Мы знали, что Петряк очень быстрый, взрывной и техничный футболист. Обращали внимание, что такому игроку нельзя давать принимать мяч, потому что он легко может обыграть один в один. Так и получилось.

    Были моменты, когда Петряку позволяли принять мяч – и он обыгрывал оппонента и отдавал острые передачи в штрафную площадку. Будем надеяться, что против Бергета из «Мальме» Дарио сыграет совсем по-другому и все будет хорошо.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    31.10.2015 08:24
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