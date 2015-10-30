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    Гаджиев: «Никакой паники из-за невыплат нет»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что задержка зарплат никак не сказывается на настроении игроков.

    «Не чувствую, что ситуация с задержкой зарплаты как-то сказывается на настрое команды. У нас собраны профессионалы, которые могут отделить главное от второстепенного, тем более что «Амкар» всегда рассчитывался, и все знают, что к команде с большим вниманием относится руководство региона, так что никакой паники нет», - рассказал Гаджиев.

    Напомним, что футболисты «Амкара» не получают зарплату уже полтора месяца.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 12:08
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