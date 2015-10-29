Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игрок «Челси» объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании

    Полузащитник «Челси» Лукас Пиазон и вратарь «Ботафого» Андрей Да Силва Вентура подозреваются полицией Торонто в совершении изнасилования во время Панамериканских игр.

    По данным канадских правоохранителей, 25 июля 2015 года Пиазон и Вентура, завоевав с молодежной сборной Бразилии бронзовые медали игр, пошли в ночной клуб. Там футболисты познакомились с двумя девушками, к которым вся компания отправилась в гости. После этого, согласно версии полиции, одну из девушек изнасиловали.

    Судом выдан ордер на арест Пиазона и Вентуры. Подозреваемые объявлены в розыск.

    Пиазон стал игроком «Челси» в 2011 году. В нынешнем сезоне он играет за «Рединг» на правах аренды, а его контракт с лондонцами рассчитан до 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 23:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 30 октября 2015, 16:48

      Объявлены в розыск?не знаю как Вентура,а Пиазон в Рединге сейчас играет,как и написано,так что его искать-то?Или они сначала в Канаде поискать его хотят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 29 октября 2015, 23:39

      а когда найдут, будут насиловать их!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11