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    Зико не нашел должной поддержки в борьбе за пост президента ФИФА

    Бывший футболист сборной Бразилии Зико не смог подавать заявку на участие в выборах президента ФИФА.

    «Вчера мы очень радовались, ведь нам обещали шесть голосов. Но теперь с поддержкой УЕФА Инфантино, выходом из борьбы Платини картина полностью поменялась», – признался Зико.

    62-летний бразилец не получил должную поддержку УЕФА и Федерации футбола Бразилии. На его сторону встали лишь федерации Анголы и Сан-Томе и Принсипи, в то время как требуется не менее пяти голосов, чтобы официально зарегистрироваться в качестве кандидата на участие в выборах.

    Источник: Goal.com

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    27.10.2015 11:47
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