Курзава: «ПСЖ» добился того, чего хотел – победы»

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава впервые отличился в составе своего клуба в матче против «Сент-Этьена».

«Я не могу сказать, что наша команда провела идеальный матч, но мы добились того, чего хотели, а именно – победы. Это был наилучший ответ с нашей стороны после ничьей с «Реалом».

У нас есть желание выиграть как можно больше матчей. Если у нас есть шанс увеличивать отрыв от наших преследователей, значит, нужно им пользоваться», – признался Курзава.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 4:1.