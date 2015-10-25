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    • Мини-футбол. Последним соперником сборной России стала Финляндия

    Мини-футбол. Последним соперником сборной России стала Финляндия

    Определился третий соперник сборной России в Основном квалификационном этапе ЧМ-16. Им стала команда Финляндии. Финны являлись хозяевами группы 6 предварительного этапа турнира. Заработав на домашней площадке 4 очка, они оказались недосягаемым для соперников.

    В заключительном поединке была зафиксирована нулевая ничья с Болгарией – несмотря на ощутимое преимущество и большое количество нанесенных ударов, «суоми» не познали радость гола, что, впрочем, не помешало им решить турнирную задачу.

    В ближайшие часы станут известны имена победителей остальных квартетов.

    ЧМ-2016. Квалификационный этап

    Предварительный раунд. Группа 6

    23.10. Финляндия – Швейцария – 3:0

    24.10. Швейцария – Болгария – 2:2

    25.10. Болгария – Финляндия – 0:0

    Турнирное положение в группе 6: 1 место – Финляндия (2 игры – 4 очка), 2 место – Болгария (2-2), 3 место – Швейцария (2-1).

    Основной квалификационный этап ЧМ-16 пройдет в середине декабря текущего года. Сборная России сыграет в Турции: помимо хозяев противостоять дружине Сергея Скоровича будут Сербия и Финляндия.

    По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которых будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.

    Путь в Колумбию

    22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд

    10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд

    12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград

    22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи

    ?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия

    14 сентября – 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 20:26
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