Мини-футбол. Последним соперником сборной России стала Финляндия

Определился третий соперник сборной России в Основном квалификационном этапе ЧМ-16. Им стала команда Финляндии. Финны являлись хозяевами группы 6 предварительного этапа турнира. Заработав на домашней площадке 4 очка, они оказались недосягаемым для соперников.
В заключительном поединке была зафиксирована нулевая ничья с Болгарией – несмотря на ощутимое преимущество и большое количество нанесенных ударов, «суоми» не познали радость гола, что, впрочем, не помешало им решить турнирную задачу.
В ближайшие часы станут известны имена победителей остальных квартетов.
ЧМ-2016. Квалификационный этап
Предварительный раунд. Группа 6
23.10. Финляндия – Швейцария – 3:0
24.10. Швейцария – Болгария – 2:2
25.10. Болгария – Финляндия – 0:0
Турнирное положение в группе 6: 1 место – Финляндия (2 игры – 4 очка), 2 место – Болгария (2-2), 3 место – Швейцария (2-1).
Основной квалификационный этап ЧМ-16 пройдет в середине декабря текущего года. Сборная России сыграет в Турции: помимо хозяев противостоять дружине Сергея Скоровича будут Сербия и Финляндия.
По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которых будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.
Путь в Колумбию
22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд
10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд
12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград
22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи
?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия
14 сентября – 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия