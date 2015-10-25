Васкес поблагодарил Бенитеса за игровое время

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес высказался относительно матча 9-го тура испанской Примеры против "Сельты" (3:1). По словам 24-летнего футболиста, "сливочные" должны быть довольны победой над соперником.



"В конце пришлось нелегко, поскольку до этого играли в среду. Мы испытывали большее утомление в сравнении с соперником. Надо отдать должное "Сельте". Они старались оказывать на нас давление до самого конца матча.



Выступления за "Реал" – настоящий повод для гордости. Ты должен полностью отдаваться в каждом матче. Я рад, что получаю игровое время, – сказал хавбек.