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    Перевертайло: «Надеюсь, что болельщиков будет приходить все больше»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал победу в матче 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Эта игра стала для него дебютной в статусе наставника команды.

    «После моего назначения главным тренером команды мы провели только две тренировки и теоретическое занятие, индивидуальные беседы. Сегодня все зависело от хода игры. «Крылья“ - тактическая команда, нам пришлось сразу перестроиться и корректировать действия ребят. Мне хочется поздравить болельщиков и всех жителей Уфы. Надеюсь, что болельщиков будет приходить все больше. Нам предстоит проделать еще много работы», - говорит Перевертайло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2015 19:33
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