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    Карадениз: «Для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз считает, что ничейный результат в выездном матче с «Ливерпулем» не является максимальным результатом, который могли достичь казанцы.

    «Рубин» – большой клуб, мы много раз играли против сильных европейских команд, даже более сильных, чем этот. Но, конечно, здесь аура особая, от игры на таком стадионе получаешь удовольствие. Стычка с Лалланой во втором тайме? Такое бывает в футболе, ничего особенного.

    Капитанская повязка для Владимира Дядюна? Я не мог прямо пойти к воротам из середины поля и надеть повязку на руку Рыжикову, судья мог наказать за это. После меня повязка должна была перейти нашему вратарю, Дядюн, наверное, тоже хотел передать ее Рыжикову, но просто не было момента в игре для этого.

    Доволен ли я результатом матча? Здесь тяжело, можно сказать, что для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка», - признался футболист.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы "Ливерпуль" - "Рубин" завершился со счетом 1:1.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.10.2015 09:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 23 октября 2015, 11:46

      3 очка???? Во втором тайме даже к воротам не подходили, Отсоси рыжекову что 4-5 не пустил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 23 октября 2015, 11:00

      Карадениз - мужик, уважуха.

      -1
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