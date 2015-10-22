Тошич: «Наша победа была бы незаслуженной»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам серба, английский клуб полностью контролировал ход игры, поэтому шансов у армейцев было немного.



"Может, и могли победить, но это было бы незаслуженно. Шансов у нас было совсем мало. Не играли, как должны были. Да и в целом ничья против "МЮ" – неплохо. Особенно во втором тайме стало тяжко. Хорошо, что не проиграли.



Был ли этот матч для меня особенным? Я провел в этом клубе замечательные полгода, многому там научился. И рад, что сыграл против своей бывшей команды. На "Олд Траффорд" тем более будет приятно выйти. Расскажу ребятам, все что нужно.



Что мне высказывал Акинфеев после пропущенного гола? Игорь всегда эмоционален... Я не смог помочь в этой ситуации. Может, и правда есть моя вина, надо посмотреть повтор. По-моему, я, как крайний полузащитник, и не должен был находиться в зоне подбора", – сказал Тошич.