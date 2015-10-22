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    Тошич: «Наша победа была бы незаслуженной»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:1). По словам серба, английский клуб полностью контролировал ход игры, поэтому шансов у армейцев было немного.

    "Может, и могли победить, но это было бы незаслуженно. Шансов у нас было совсем мало. Не играли, как должны были. Да и в целом ничья против "МЮ" – неплохо. Особенно во втором тайме стало тяжко. Хорошо, что не проиграли.

    Был ли этот матч для меня особенным? Я провел в этом клубе замечательные полгода, многому там научился. И рад, что сыграл против своей бывшей команды. На "Олд Траффорд" тем более будет приятно выйти. Расскажу ребятам, все что нужно.

    Что мне высказывал Акинфеев после пропущенного гола? Игорь всегда эмоционален... Я не смог помочь в этой ситуации. Может, и правда есть моя вина, надо посмотреть повтор. По-моему, я, как крайний полузащитник, и не должен был находиться в зоне подбора", – сказал Тошич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 06:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 октября 2015, 15:17

      вообще должен крайний полузащитник идти помогать в оборону если атакует крайний полузащитник другой команды, муса выполнял это весь матч....а вот тошич нет, но другое дело если бы от тошича была польза в атаке риск был бы оправдан....много неточных пасов прям в ноги сопернику не отрабатывал в обороне...очень странно почему так против МЮ играл?не пойдёт ли он по стопам Филимонова???

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      Рейтинг: +21

      Faith 22 октября 2015, 12:10

      Самый худший игрок этого матча

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      Рейтинг: +40

      amg063 22 октября 2015, 11:55

      Именно поэтому ты не стал мешать Мартиалю?)))

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