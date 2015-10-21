Моуринью: «Итоговый результат считаю приемлемым для нас»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:0).

— Считаю, что наша команда сегодня сыграла сильно. Не хотел бы сейчас давать индивидуальных оценок (тем более, по горячим следам), оставлю это вам. Но в целом, я доволен тем, как сыграла наша команда. Мы контролировали игру на протяжении 75-ти минут, владели инициативой, попали в перекладину, имели моменты, должны были пробивать пенальти, который почему-то не был назначен. У нас было все, но не было одного — гола.

Но и «Динамо» сыграло достаточно сильно, особенно в защите. В последние 15 минут матча динамовцы почувствовали, что могут забить, и создали нам проблемы. В этом отрезке матча моим подопечным было сложно ментально, они предстали перед выбором: рискнуть и попытаться забить мяч, или же обороняться. Мы очень не хотели проиграть этот матч, тем более, на последних минутах. Так что итоговый результат считаю приемлемым для нас.

— Как вы думаете, почему арбитр не назначил чистый пенальти на Фабрегасе?

— Я не знаю. Арбитр принял такое решение. Такая же ситуация была в матче с «Порту», когда на последней минуте поединка игрок команды соперника сыграл рукой в своей штрафной. Это был ключевой момент, который мог позволить нам спасти матч. Сегодня аналогичная ситуация имела место не на последней минуте, но, тем не менее, пенальти арбитр не назначил. Судья у ворот тоже не отреагировал на этот эпизод.

— Как оцените шансы «Челси» на выход из группы?

— У нас есть еще матч с «Динамо» дома. Кроме того, киевляне сыграют с «Порту». Так что наши конкуренты еще точно потеряют очки. Нам немного сложно пришлось в конце матча — мы не знали, что нам делать. Почувствовали, что можем забить гол, но очень не хотели пропускать в конце поединка.

— То, как ваша команда провела последние два матча, говорит о том, что «Челси» набирает обороты?

— Да, более менее набираем. Играем уже лучше, компактно, сильно. Сегодня неплохо действовали и в обороне. Голкипер тоже сыграл здорово. Команда становится сильнее и с точки зрения тактической дисциплины, агрессии.

— Как оцените уровень «Динамо» по сравнению с другими представителями Восточной Европы?

— Сложно делать такие сравнения. Могу сказать одно: с командами из Украины и России всегда было сложно играть. Тут выступают индивидуально сильные и крепкие футболисты, которые хорошо и быстро бегают, и за счет этого накрывают пространство между штрафными площадками.

— Насколько не назначенный пенальти помешал вам сегодня победить?

— Любой игрок и тренер должен знать правила. Если футболист противника сыграл в своей штрафной рукой — это пенальти. Если было падение в штрафной соперника вследствие нарушения правил — это пенальти. Что вы хотите, чтобы я сказал?

— За такие слова вас могу оштрафовать...

— Окей, пенальти не было.

— В целом, как оцените судейство в сегодняшнем матче?

— Судейство отличное. Говорю абсолютно серьезно Просто арбитр допустил одну ошибку. Во время чемпионата мира по регби судья тоже допустил всего одну ошибку. Но теперь вся Шотландия плачет.