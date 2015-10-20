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    Невеш побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Порту» Рубен Невеш стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выходившим на поле с капитанской повязкой. В матче третьего тура группового этапа против израильского «Маккаби» Тель-Авив Невеш вывел свою команду на поле в статусе капитана в возрасте 18 лет и 221 дня, сообщает maisfutebol.iol.pt.

    До этого подобный рекорд принадлежал голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву. В 2006 году российский вратарь вышел на поле в статусе капитана в возрасте 20 лет и 227 дней.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 21 октября 2015, 04:01

      Парень в 18 лет капитанит в ЛЧ, а я сижу за компом и ничего не делаю. :D

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 00:22

      Ахахах! Антирекорд Игорька в ЛЧ не побьёт никто и никогда, ага.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > Aztec58 21 октября 2015, 00:41

      никогда не говори "никогда"

      0
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