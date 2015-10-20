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    Навас: «Манчестер Сити» способен побеждать где угодно»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас, ранее выступавший за «Севилью», поделился своими ожиданиями от матча против своей бывшей команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Это будет сложная игра. Они очень хороши при оборонительных действиях, и мы должны будем показать себя с лучшей стороны, чтобы добиться победы.

    В ответной игре нам будет еще тяжелее, потому что болельщики «Севильи» известны своей экспрессивностью и сделают эту игру не самой простой для нас. Но мы чувствуем, что способны побеждать где угодно и доказали это, победив «Боруссию» Менхенгладбах», - заявил Навас.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2015 19:37
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