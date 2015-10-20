Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Блан: «Реал» круче «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан поделился своими ожиданиями перед матчем с «Реалом».

    «Этот матч - честь для нас. Мы встречаемся с одним из величайших клубов Европы. Если сравнить наши команды, трудно не понять, кто здесь круче. Посмотрите хотя бы на список выигранных трофеев: у "Реала" их больше всех в Европе, а Париж существенно отстает.

    Но мы способны победить. Мы играем дома, у нас много отличных футболистов, мы уже обыгрывали "Барселону", в конце концов. С уважением относимся к сопернику, но готовы дать ему бой. Не могу сказать, что этот матч решающий, хотя занять первое место в группе - достойная задача», - заявил Блан.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11