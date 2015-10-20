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    Олас: «Зенит» силен, но нам по зубам»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас с оптимизмом смотрит на противостояние с «Зентом» в Лиге чемпионов, но считает российский клуб фаворитом.

    «Давление – это хорошо! Для президента, для тренера, для игроков. Нас принимает очень сильный «Зенит», у него много сильных и опытных футболистов. Если скажете, что «Зенит» – ультрафаворит группы, в этом будет логика. Но не забудьте, что впереди четыре матча, и у нас есть шансы выйти из группы.

    Другое дело – если мы проиграем «Зениту» в Петербурге. Тогда все плохо. Но я оптимист, всегда верю в лучшее. «Зенит» очень силен, но нам по зубам», - заявил Олас.

    Матч «Зенит» - «Лион» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени. После двух туров группового этапа петербургский клуб с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Лион» располагается на третьей строчке с одним очком.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2015 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      HardPony 20 октября 2015, 15:00

      ошибки+бредовые новости становятся фишкой бомбардира.

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    • ...
      Рейтинг: +187

      armen10 20 октября 2015, 13:05

      Ребят ,смешно уже.откуда таких грамотных редакторов взяли?? "Находится на третьей строчки"
      Они школу то хоть закончили?

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