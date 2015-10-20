Шадли пропустит месяц

Полузащитник «Тоттенхэма» Насер Шадли не сможет играть на протяжении ближайшего месяца.

Сообщается, что в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) футболист повредил голеностоп. Эпизод с травмой случился на 11-ой минуте, и тогда же Шадли был заменен.

На восстановление игроку потребуется не меньше месяца. Это значит, что в матчах против «Борнмута», «Астон Виллы», «Арсенала» и «Вест Хэма» «шпорам» придется обойтись без него.

В текущем сезоне АПЛ Шадли девять раз выходил на поле и отметился в этих играх одним забитым мячом, а также одной результативной передачей.