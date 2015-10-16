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    Амелия: «В январе или феврале «Челси» будет на вершине»

    Вратарь «Челси» Марко Амелия уверен, что лондонцы вскоре поправят свое турнирное положение.

    «Я верю в нашу победу и хочу побеждать. Я победитель по своей природе. Я выигрывал титулы везде, где выступал на протяжении своей карьеры. Сейчас мы в странном положении, но я думаю, что мы можем играть лучше. Я считаю, что в январе или феврале «Челси» будет на вершине», - говорит Амелия.

    После восьми туров АПЛ «Челси» находится на 16-й позиции и отстает от возглавляющего таблицу «Манчестер Сити» на десять баллов.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 01:15
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